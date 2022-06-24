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القبص في تونس على "إرهابي" طعن رجال أمن بسكين كبيرة

مجتمع

القبص في تونس على
Globallookpress
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أفادت الصفحة الرسمية لنقابة إقليم الأمن الوطني بتونس بأن "إرهابيا" جرى القبض عليه بعد أن قام بطعن أعوان أمن بسكين كبيرة الحجم.

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وأشير إلى أن المعطيات الأولية تقول إن وحدات إقليم الأمن الوطني بتونس، تمكنت من القبض على "إرهابي" كان طعن في ساعات الفجر الأولى رجل أمن تابع لإدارة حماية المنشآت بالإدارة العامة لوحدات التدخل.

وفي وقت لاحق الشخص نفسه "بالاعتداء على عدد من الأمنيين التابعين لإقليم الأمن الوطني بتونس بواسطة سكين كبيرة الحجم عند محاولة القبض عليه بعد تحصنه بأحد المباني في العاصمة".

المصدر: akhbartunisia.com

 

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