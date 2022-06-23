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أول تعليق رسمي في مصر حول اختفاء المطربة آمال ماهر

مجتمع

أول تعليق رسمي في مصر حول اختفاء المطربة آمال ماهر
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علق وكيل نقابة الموسيقيين في مصر محمد أبو اليزيد، على الشائعات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن اختفاء الفنانة آمال ماهر في ظروف غامضة.

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وقال محمد أبو اليزيد: "آمال ماهر كويسة جدا، وبخير ومفيش أي حاجة من الشائعات دي صحيحة، وأعتقد أنها موجودة في القاهرة وهي بصحة جيدة، الحمد الله".

وكانت آمال ماهر، شاركت متابعيها صورة جديدة لها، خلال الأيام الماضية، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وعلقت قائلة: أجواء الصيف وحشتوني.

وانتشرت خلال الساعات الماضية حالة كبيرة من الجدل في مصر، حول اختفاء الفنانة آمال ماهر مع ظهور رسائل غريبة تتحدث عنها، حيث طالبها البعض بالظهور في بث مباشر عبر حساباتها لتكذيب ما يحدث.

المصدر: القاهرة 24

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