كاتبة أردنية: يجب إنقاذ الأطفال من التعليم الديني الغبي

قالت الكاتبة الأردنية زليخة أبو ريشة إنه سيأتي يوم لن يبقى فيه غير عشرة مراكز لتحفيظ القرآن، يحمل معلموها ومعلماتها درجة علمية عالية وذلك لإنقاذ الأطفال من التعليم الديني الغبي.

وكتبت زليخة في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "سوف يأتي يوم لن يبقى في الأردن غير عشرة مراكز لتحفيظ القرآن، يحمل معلموها ومعلماتها درجة علمية عالية في علوم القرآن، ودرجة علمية في التربية وأساليب التعليم، وأن يقتصر المنهاج على إتقان القراءة والتلاوة والتجويد، مقسمة على مراحل العمر، وتعليم التفسير والوجوه البلاغية في البيان القرآني، دون أن يتعدى ذلك إلى الشريعة والفقه والحديث النبوي، والنشاط الدعوي، والوعظ والإرشاد، فهذه مظنة تخريب للعقول وتسييس للدين وغسيل للأدمغة".

وأضافت: "يجب إنقاذ الأطفال في رياضهم ومدارسهم من التعليم الديني الغبي الذي يجعل الأطفال يمارسون رمزيا ذبح الخرفان (الدمى) ويلقون بعده بالماء الملون بالأحمر على أنه دم الأضحية. وكذلك الذهاب إلى المقابر والنزول في حفرة القبر للاتعاظ".

وشددت على أنه "يجب إنقاذ الأطفال في رياضهم ومدارسهم من مناهج وكتب محشوة بالنصوص المقدسة المنتزعة من سياقها التاريخي، والتي تدور حول العنف، أو تحض عليه"، مشيرة إلى أن "الأمراض النفسية التي علقت بمعلمي القرآن ومعلماته، بسبب طفولة معذبة بالتخويف والترهيب، يتم نقلها بسهولة إلى أجيال جديدة، ستخرج إلى المجتمع والسيف، رمزيا وفعليا، في يدها".

المصدر: "خبرني"