تصدر وسم "محاكمة مبروك عطية" تويتر في مصر والأخير يوضح رأيه في قضية جريمة المنصورة

تصدر وسم #محاكمة _مبروك_عطية الهاشتاغ على توتير في مصر جراء تصريحات قالها الداعية في فيديو نشره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي حول حادثة مقتل فتاة المنصورة.

ولقي الفيديو تحركا مجتمعيا ونسويا من قبل المجلس القومي للمرأة والمركز المصري لحقوق المرأة، ليقوم عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر في مصر الدكتور مبروك عطية بنشر فيديو توضيحي تحت عنوان "مزيد توضيح لعل الدنيا الثائرة تهدأ".

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وقال مبروك عطية في الفيديو التوضيحي :"انا دعوت لنيرة بالرحمة ٩ مرات، وسألت الله أنه يرزقنا بقاتل عادل يقتص ممن قتلها، وهي جريمة منكرة وبشعة".

وأضاف مبروك عطية قائلا :"عدم الحجاب ليس مبررا للقتل، قلت الحجاب وقاية، يقلل نسبة الحوادث، ايه الجريمة اللي حصلت ".

وكان قد نشر عطية سابقا فيديو تحت عنوان "اسمعوا الكلام كويس .. قتيلة آداب المنصورة وحتى لا تلحقها غيرها". وقال الداعية المصري، في الفيديو: "لما المشايخ تكلموا عن الحجاب سمعنا من يقول حرية شخصية، سيبي المهفهف على الخدود يطير وإلبسي محزق، هيصطادك اللي ريقه بيجري ويقتلك"، وأضاف: "المرأة والفتاة تتحجب عشان تعيش، وتلبس واسع عشان متغريش، لو حياتك غالية عليكي اخرجي من بيتك قفة، لا متفصلة ولا بنطلون ولا شعر على الخدود، عشان وقتها هيشوفك اللي ريقه بيجري ويدبحك.. دا واقع"، وتابع: "غض البصر للرجال المحترمة".

وعن الطالبة التي قتلت قال: "الله يرحمها ويجيبله (القاتل) طعنة من فوق سبع سموات وينتقم منه، ويكون في قصاص عادل يبرد نار أمها ووالدها، واللي راح راح"

وردت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، عبر حسابها على فيسبوك على تصريحات عطية قائلة: "تذكروا وقوفكم أمام الله.. ارفعوا أياديكم عنّا نختصمكم أمام الله في الإخوة، ونتقدم ببلاغ للنائب العام ضدكم في الدنيا"، وأضافت: "نريد وقف خطاب الكراهية والعداء والإرهاب.. دماء هذه الفتاة وغيرها في رقبة كل من خرج علينا في وسائل الإعلام والدراما بأعمال غير مسئولة تحرّض على مثل هذه الجرائم، دماء هذه الفتاة وغيرها في رقبة كل من يبرر الجريمة، دماء هذه الفتاة وغيرها في رقبة كل رجل دين خرج وتكلم عن ملابس البنات واستباح أمنها".

وتابعت: "خرجت علينا يا شيخ مبروك بخطاب يُرهب بنات مصر وسيداتها لا يوجد مظهر ولا ملبس يبرر جريمة .. لدينا قانون يحمينا ونظام عدالة يحمينا وسنطالب بتطبيق القانون".

وكذلك أعلنت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أنها ستتقدم ببلاغ ضد عطية لأن "تصريحاته عدائية"، ورفضت وصفه بـ"الشيخ".

وقالت أبو القمصان، خلال مداخلة على قناة "صدى البلد":" السيدات لن ترتدي قفة، والقفة ترتديها أنت"، وذكرت أن "مبروك عطية يعمل على تعطيل الدستور والقانون".

ورد عطية على الدكتورة مايا قائلا :"أنا سمعت الدكتورة مايا مرسي بتقول إنها خصيمتي عند ربنا، تختصميني عند ربنا تقوليله أحد علماء الأزهر قال المرأة لابد أن تتحجب، تختصميني عند ربنا تقوليله بيدعو إلى فهم البيئة وأخذ الحيطة والحذر، لا يبرر الجريمة".

المصدر: صدى البلد +Social media