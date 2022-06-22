شاب أردني يحصد المركز الأول في مسابقة دولية لحفظ القرآن

استضاف برنامج "ناس أونلاين" الشاب الأردني، محمد نوح العنانزةن الحاصل على المركز الأول في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم التي أقيمت مؤخرا في إثيوبيا.

واستهل الشاب محمد (17 عاما) حديثه حول المسابقة، التي تكونت من مرحلتين، حيث كانت المنافسة بين المشاركين خلال التصفية الأولى صعبة جدا حسب وصفه، أما التصفية الثانية فأقيمت في محفل كبير في أديس أبابا، أمام جماهير تجاوز عددهم 40 ألف شخص، حيث استطاع محمد انتزاع المركز الأول خلال التصفيتين.

وأضاف محمد أن ترشيحه ليمثل بلده تم من مجموعة من أكبر القراء في الأردن ومن حفظة القرآن في العالم الإسلامي، لينافس عددا كبيرا من المتسابقين من أكثر من 50 دولة.

وحول توقعاته بالحصول على المركز الأول، تابع محمد أنه لم يكن يتوقع أن يشارك في مسابقة دولية، لكنه كان يعلم أنه سينجح إن حصل ذلك.

وكان لمحمد أكثر من سبعة إنجازات سابقة على مستوى المملكة، كالمسابقة الهاشمية التي فاز فيها 3 مرات على التوالي.

المصدر: RT