دعوة في إحدى بلديات السعودية: لا تطعموا القرود التي تهاجم المنازل والمزارع وتخرب كل ما تطاله

دعت بلدية سبت الجارة شرق القنفذة بالسعودية، سكان المنطقة والمسافرين على الطرق، إلى عدم إطعام قرود البابون المنتشرة هناك.

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ونصبت سلطات البلدية لوحات إرشادية بأماكن وجود قرود البابون، ولفتت إلى أنها "تتسبب في حدوث أضرار بيئية واقتصادية واجتماعية وإطعامها يسهم في تكاثرها".

وأفيد في هذا الشأن بأن سكان المنطقة والقرى المجاورة يعانون من "مهاجمة القرود منازلهم ومزارعهم وإتلاف المحاصيل الزراعية وتخريب الأشياء المنزلية متى ما وجدتها أمامها، وتكسير إنارات المنازل، بل حتى الحيوانات والطيور المنزلية لا تنجو من اعتداءاتها".

ونسب للبعض قولهم إن قرود البابون "تنتشر بينها بعض الأمراض والأوبئة الخطيرة، مثل: السل والإيدز والبلهارسيا، وقد تكون سببا في انتقال عدوى هذه الأمراض للبشر".

المصدر: سبق