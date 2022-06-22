بعد تعليقه إضرابا عن الطعام لـ111 يوما.. ابنة الأسير الفلسطيني خليل عواودة توجه رسالة مؤثرة (فيديو)

أعربت عائلة المعتقل الفلسطيني الإداري، خليل عواودة، عن سعادتها بتعليق الأسير إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لمدة 111 يوما رفضا لاعتقاله التعسفي.

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وعبر والد الأسير خليل عواود عن فرحته باعتبار أنه "بدل أن يستقبل ابنه شهيد، سيراه حيا"، في حين قالت ابنته: "أنا كنت خايفة على بابا..الكل كان يحكي إنو دخل بغيبوبة بس الحمدالله مبارحة عالعشرة بالليل فك إضرابه وشرب لبن..واليوم فرحت لما عرفت لإنو فك إضرابه أحسن ما نستقبله شهيد".

وأضافت: " وبحب أحكي لبابا إنو عمل اللي عليه وبشكره وبشكر كل اللي اتضامنوا معاه..وبحكي لبابا إنو حينتصر عالسجان وكل الأسرى حينتصروا".

وعلق الأسير خليل عواودة، صباح أمس الثلاثاء، إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لمدة 111 يوما، رفضا لاعتقاله التعسفي، وذلك بعد وعود وتعهدات بإنهاء اعتقاله، وفق ما ذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان صدر عنه.

وأضاف نادي الأسير في بيانه: "عواودة وصل إلى مرحلة صحية خطيرة وغير مسبوقة، حيث يقبع في مستشفى "أساف هروفيه"، وأن الأعراض الظاهرة عليه تشير إلى أن مخاطر صحية كبيرة أصابت جسده"، متابعا: "المعتقل عواودة سطر أسمى معاني الصمود، وواجه منظومة الاحتلال بمستوياتها المختلفة على مدار 111 يوما، تعرض خلالها لكافة أشكال التنكيل الممنهجة والسياسات التي من شأنها استهدافه جسديا ونفسيا، وتمكن على مدار هذه المدة أن يحمل رسالته ورسالة رفاقه من المعتقلين الإداريين الذين يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال".

وشدد نادي الأسير على "أننا وأمام هذا الصمود المتواصل تقع علينا مسؤولية مضاعفة وكبيرة في إسناد ودعم المعتقلين الإداريين، والسعي من أجل إنهاء هذه الجريمة التي سرقت أعمار الآلاف من أبناء شعبنا وما تزال"، موضحا أن "هذه المعركة جاءت مكملة لنضال العشرات من الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام، وأبقوا قضية الاعتقال الإداري حاضرة أمام الرأي العام العالمي، ولعل ما نشهده اليوم من مواقف واضحة على صعيد المؤسسات الحقوقية الدولية تجاه جريمة الاعتقال الإداري، ومن يراقب تطور هذه المواقف، يجد أن لهذه الإضرابات الأثر الأساس في تحويل الرأي العام العالمي لصالح قضية المعتقلين الإداريين".

وأشار نادي الأسير في بيانه إلى أن "معركتنا ضد جريمة الاعتقال الإداري، معركة متواصلة لطالما استمر الاحتلال بها، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي نشهد فيها تصعيدا واضحا من قبله باعتقال المزيد من مناضلينا إداريا".

وأعلن المعتقل عواودة في 3 مارس الماضي إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري الذي يواجهه إلى جانب 640 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال تحت ذريعة وجود "ملف سري".

المصدر: RT + "عرب 48"