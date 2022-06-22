بالفيديو.. الفنانة دنيا بطمة تتعرض للتحرش على المسرح!

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تحرش أحد المعجبين بالفنانة المغربية، دنيا بطمة، ووضع يده بطريقة غير لائقة على جسدها وهي على المسرح في حفل غنائي.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث يظهر المعجب وهو يطلب الحديث من المغنية لالتقاط صورة كما يبدو، وعند اقترابها يتحدث معها ومن ثم وضع يده على أسفل ظهرها، في حين كانت ردة فعل الفنانة سريعة، إذ أنها رفعت له يده من مكانها بسرعة واستدركت الموقف بإكمالها الغناء وكأن شيئا لم يكن.

هذا وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل عن غضبهم من هذا التصرف، مؤكدين أنه تصرف وقح وغير أخلاقي.

والله انا منها افصخ الجزمة واعطيه ضربه على راسه الوقح الغبي — 𓅮🧚🏻‍♂️FATIMAH ESMAIL 🧚🏻 (@es_fatimah) June 21, 2022

المصدر: RT