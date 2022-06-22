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أسلوب تحية الأمير محمد بن سلمان لولي عهد الأردن يثير تفاعلا (فيديوهات)

مجتمع

أسلوب تحية الأمير محمد بن سلمان لولي عهد الأردن يثير تفاعلا (فيديوهات)
AP Saudi Royal Palace
الأمير محمد بن سلمان يزور الأردن
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أثار أسلوب تحية ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، خلال مراسم استقباله في عمان، تفاعلا بمواقع التواصل الاجتماعي.

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وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو من استقبال ولي العهد السعودي لحظة نزوله من الطائرة في الأردن، مسلطين الضوء على العناق الحار بين العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني ونجله ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله، مع الأمير محمد بن سلمان.

وعلق أحدهم قائلا: "لقطة تختصر مافي الصدور بين الشعبين"، فيما قال آخر: "تخاوى طويق مع رم وتخاوت حائل وشيحان..جسد واحد توحدنا وغلاكم شيد عماده".

كما تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق لحظة تقليد العاهل الأردني لولي العهد السعودي قلادة "الحسين بن علي"، التي تعد أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

ومساء أمس الثلاثاء، صل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الأردنية عمان قادما من القاهرة، في إطار جولة تشمل تركيا.

المصدر: RT

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