مصر.. سيدة تقتل زوجها بـ"لكمة" في الوجه

شهدت منطقة المرج في مصر، واقعة قتل مأساوية بعدما أقدمت سيدة على التعدي على زوجها، يدعي علي عبد الرحمن، وتوفي متأثرا بلكماتها في رأسه ووجهه، بسبب خلافات وقعت بينهما.

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تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة المرج إخطارا من أحد المستشفيات الخاصة بدائرة القسم، بوصول شاب متأثرا بإصابته بسحجات متفرقة بالجسم ووفاته أثناء إسعافه.

على الفور، انتقل رجال المباحث تبين العثور على جثة شاب يدعى علي.ع.ا، 38 سنة، وبالفحص تبين إصابته بسحجات وكدمات في الوجه وباقي أجزاء الجسم.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية وقعت بين المتوفى وزوجته، وتطورت إلى اعتداء الزوجة بالاعتداء على المتوفي بالضرب بالأيدي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الزوجة وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أيدتها وأضافت بأن مشادة كلامية نشبت بينهما تطورت إلى قيامه بالتعدي عليها بالضرب، فما كان منها إلا الدفاع عن نفسها وقامت بتسديد عده ضربات له بالأيدي، فسقط على الأرض مغشيا عليه.

من ناحية أخرى، شهدت منطقة عين شمس، واقعة مصرع ربة منزل، إثر قفزها من شرفة منزلها في منطقة عين شمس، هربا من زوجها الذي ضبطها في أحضان عشيقها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم.

المصدر: القاهرة 24