مصر.. الشاب المنتحر في المنصورة يوجه رسالة للطالبة المذبوحة قبل انتحاره

وجه الشاب المنتحر من أعلى كوبري الجامعة في المنصورة، قفزا بسيارته رسالة إلى الفتاة المذبوحة أمام الجامعة صباح أمس الاثنين.

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وقبل انتحار الشاب بساعات في نفس المنطقة تقريبا التي قتلت فيها فتاة المنصورة، نشر صورة الفتاة وعلق عليها: "يبكى قلبى حزنا عليكي وأنا لم أعرفك حتى فما حال أمك.. ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته يارب".

ونشر الشاب منشورا آخر: "عامة أنا على حافة الانتحار"، ثم أتبع ذلك ببوست آخر قال فيه: "أشوفكم بخير وابقو افتكروني وأبويا ميمشيش فى جنزتي بالله عليكم".

المصدر: RT