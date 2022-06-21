مصر.. الشاب المنتحر في المنصورة يوجه رسالة للطالبة المذبوحة قبل انتحاره
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وجه الشاب المنتحر من أعلى كوبري الجامعة في المنصورة، قفزا بسيارته رسالة إلى الفتاة المذبوحة أمام الجامعة صباح أمس الاثنين.
وقبل انتحار الشاب بساعات في نفس المنطقة تقريبا التي قتلت فيها فتاة المنصورة، نشر صورة الفتاة وعلق عليها: "يبكى قلبى حزنا عليكي وأنا لم أعرفك حتى فما حال أمك.. ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته يارب".
ونشر الشاب منشورا آخر: "عامة أنا على حافة الانتحار"، ثم أتبع ذلك ببوست آخر قال فيه: "أشوفكم بخير وابقو افتكروني وأبويا ميمشيش فى جنزتي بالله عليكم".
المصدر: RT