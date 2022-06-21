الإعلام المصري يتحدث عن مأساة جديدة في منزل أسرة المتهم بقتل فتاة جامعة المنصورة

بعد جريمة مروعة شهدتها جامعة المنصورة في مصر، أفادت صحيفة "الوطن" نقلا عن مصادر بأن والدة الطالب الذي أقدم على قتل زميلته أمام الجامعة، أصيبت بجلطة دماغية بعد تلقيها نبأ الواقعة.

إقرأ المزيد

ونقلت "الوطن" عن مصادر مقربة من أسرة الطالب المتهم قولهم إنه "تم نقل والدة المتهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة"، موضحة أن "أشقاء والد المتهم انتقلوا إلى مدينة المنصورة، للوقوف على تطورات حادث قتل الفتاة، واسمها نيرة، على يد ابن شقيقهم الراحل".

وبحسب ما ذكرت "الوطن"، فإن "المتهم لديه شقيقان، وتم تداول بعض الأخبار حول هروبهم من منزلهم عقب نبأ قيام شقيقهما بقتل الطالبة "نيرة"، الأمر الذي نفاه الأهالي من جيران الأسرة، مشيرين إلى أنهما برفقة والدتهما في المستشفى".

هذا وكشفت زوجة سابقة لأحد أعمام الطالبة نيرة، أنها عاصرت واقعة مقتل "طالبة جامعة المنصورة"، أثناء ذهابها برفقة ابنتها إلى كلية الحقوق بجامعة المنصورة، لافتة إلى أنها لم تكن تدري أن الفتاة التي لقيت مصرعها في الواقعة هي نيرة، وأنها أدركت ذلك بعد قرابة 4 ساعات من الواقعة، حيث علمت بهويتها من مقاطع الفيديو التي تم تداولها في "فيسبوك".

وأمس الاثنين، شهد محيط جامعة المنصورة واقعة أليمة حيث أقدم شاب على إنهاء حياة طالبة، وسدد لها عدة طعنات نافذة لفظت على أثرها أنفاسها الأخيرة، عقب وصولها المستشفى، فيما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمفاطع فيدو وصور للجريمة المروعة.

المصدر: "الوطن"