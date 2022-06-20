فتاة "الأستوب" تثير التساؤلات في ليلة زفافها بعد ظهورها غاضبة (فيديو)

تداول ناشطون وصفحات على "فيسبوك" مقطع فيديو لعروس الموسم في السودان المهندسة إسلام، الشهيرة بـ"فتاة الأستوب".

وظهرت إسلام أثناء خروجها من الكوافير وفي طريقها لصالة الفرح رفقة زوجها وهي غير سعيدة وغاضبة من أمر ما حسبما استنتجه المتابعون والمعلقون على المقطع.

كما تداول الناشطون العديد من المقاطع التي وثقت حفل الزفاف وتمنوا للفتاة السودانية الفرح الدائم والسعادة.

جدير بالذكر أن حفل زفاف الفتاة السودانية إسلام والمعروفة باسم "فتاة الأستوب"، شغل السودانيين على وسائل التواصل، خاصة وأنها كسبت شهرة بعد وقوفها على إشارة مرور ورفعها لافتة تقول: "عايزة عريس، أرغب في الزواج، أقبل التعدد".

المصدر: وسائل إعلام سودانية