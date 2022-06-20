تحويل سجن ياباني تاريخي إلى فندق فخم

من المقرر تحويل سجن "نارا" التاريخي في اليابان الذي يعود لأكثر من 100 عام، إلى فندق فاخر من الدرجة الأولى.

وسجن نارا الذي أغلق في مارس 2017 بسبب مخاوف بشأن مقاومة الزلازل، تم تصنيفه منذ ذلك الوقت كمعلم ثقافي وأصبح مركزا سياحيا شهيرا، إلا أن المبنى في طريقه ليصبح فندقا فاخرا بعد أعمال التجديد، وتحديثات مقاومة الزلازل.

سيجري حسب المخطط تحويل 9 زنزانات انفرادية إلى غرفة ضيوف واحدة، وإنشاء إجمالي 48 غرفة في الطابقين الأول والثاني، مع ترتيب مباني الاحتجاز الخمسة على شكل مروحة، على أن يترك مبنى واحد كما هو، ليصبح متحفا للضيوف والزوار.

وقد قال الرئيس التنفيذي لشركة "هوشنيو" للمنتجعات إن الشركة تخطط لفتح الفندق صيف 2024.

وقد علق رئيس بلدية نارا، جين ناكاجاوا، على المشروع قائلا: "نتوقع ألا يتم الحفاظ على الممتلكات الثقافية فحسب، بل استخدامها لجذب الزوار وخلق مجموعة من التأثيرات المتتالية على المنطقة. وهذا التعاون بين المرافق الثقافية والرياضية سيساعد في جذب المشاهدين للبقاء فترة أطول في نارا، حيث ستضم حديقة كونويك الرياضية حديقة تزلج على اللوح، بعد أن لفتت تلك الرياضة اهتمام الجمهور خلال الألعاب الأولمبية العام الماضي".

المصدر: designboom