"النسبة اليونانية الذهبية" تحدد "صاحبة أجمل وجه في العالم"

خلصت إحدى الدراسات إلى أن الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، طليقة الممثل جوني ديب، "صاحبة أجمل وجه في العالم".

ووفقا لتقرير Unilad، استخدم الدكتور جوليان دي سيلفا من مركز الجراحة التجميلية في لندن تقنيات رسم خرائط الوجه لاكتشاف من لديه أجمل وجه في العالم.

وأجرى دي سيلفا بحثه في عام 2016 واستخدم النسبة اليونانية الذهبية للجمال المعروفة باسم "Phi"، التي تحدد النسبة ما يعتبر النسبة المثالية لميزات الوجه.

وبحسب هذه التقنية يتم قياس التفاصيل والمسافات وتحليل ملامح مثل العيون والشفاه وشكل الوجه لاستخلاص النتائج والتي كشفت على ما يبدو مدى قرب وجهها من النسبة اليونانية الذهبية لـ Beauty Phi والتي تبلغ 1.618 وهي النسبة المثالية الذي تحمل سر الجمال.

ووجد البحث أن ملامح هيرد كانت الأقرب بنسبة 91.85٪.

AP Steve Helber

قال الدكتور دي سيلفا إنه بعد وضع تقنية جديدة لرسم الخرائط بالكمبيوتر وإنشاء خوارزميات لنقاط العلامات الرئيسية على الوجه، قرر اختبار النظام على بعض نساء العالم وكانت آمبر منهم، وقد تبين أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لديها أفضل الحواجب، أما الممثلة سكارليت جوهانسون لديها أفضل عيون وعارضة الأزياء إميلي راتاجكوسكي لديها شفاه مثالية.

المصدر: indy100