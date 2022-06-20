أطفال دوق ودوقة كامبريدج يظهرون في صور احتفالية بملابس رخيصة

ظهرت الأميرة شارلوت والأمير لويس وأطفال دوق ودوقة كامبريدج بملابس صيفية بسيطة، في صور نشرتها العائلة للاحتفال بعيد الأب.

ويظهر الأطفال مسرورين في الصورة، التي تم التقاطها في رحلة صيفية إلى الأردن العام الماضي، والتي تم استخدامها في سلسلة بطاقات عيد الميلاد العائلية في ديسمبر الماضي.

وتظهر الصورة الأخيرة التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الصباح، والتي التقطتها دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، الأطفال في ملابس صيفية بسيطة.

وفي الصورة، شوهدت الأميرة شارلوت، البالغة من العمر سبع سنوات، تضحك بجانب والدها، الذي يبلغ من العمر 40 عاما، بينما كانت ترتدي فستانا قطنيا بقيمة 25,99 جنيها إسترلينيا من "مانغو"، فيما ارتدى الأمير لويس زوجا من أحذية Trotters الرياضية بتكلفة 28 جنيها إسترلينيا، مثل الأحذية التي ارتدتها شارلوت أيضا.

وارتدى الابن الأصغر للزوجين، البالغ من العمر الآن أربعة أعوام، والذي كان جالسا على أكتاف والده، قميص "بولو" مخططا بقيمة 32 جنيها إسترلينيا من "راشيل رايلي"، وهو نسخة أصغر من ما ارتداه الأمير جورج، البالغ من العمر ثمانية أعوام، الذي ارتداه خلال زيارة رسمية إلى حديقة حيوانات تارونغا في سيدني، عندما كان يبلغ من العمر تسعة أشهر فقط.

ولطالما كانت لكيت علاقات مع الأردن حيث عاشت هناك لمدة ثلاث سنوات عندما تم تعيين والدها مايكل في العاصمة عمان مع الخطوط الجوية البريطانية عندما كانت تبلغ من العمر عامين فقط. وعندما زار ويليام الشرق الأوسط في عام 2018 في جولة رسمية، تحدث عن نيتهم العودة مع أطفالهم في المستقبل.

المصدر: دايلي مايل