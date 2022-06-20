مصر.. إعدام سيدة ارتكبت جريمة مروعة مع عشيقها ضد زوجها وأطفالها في الصعيد

قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق ربة منزل وعشيقها إلى مفتي الجمهورية، في قضية قتل 3 أطفال وإصابة الزوج.

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كانت الأجهزة الأمنية، ضبطت سائقا اشترك مع الزوجة، في إحضار السم القاتل ووضعه في عبوات عصير، وقدمته الزوجة لزوجها وأطفالهما الثلاثة داخل المنزل، توفى على إثرها الأطفال الثلاثة وأصيب الزوج بحالة خطرة، ونجت طفلتهما الرابعة من الموت لعدم تناولها العصير.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلي ارتباط زوجة المصاب 26 سنة، بعلاقة عاطفية مع سائق 26 سنة، وبمواجهتهما اعترفا وأضاف المتهم الثاني بوجود علاقة مع المتهمة واتفاقهما علي التخلص من زوجها وأولادها وفـي سبيل ذلك قام بإحضار مادة سامة ووضعها فـي 4 عبوات عصير وقام بإعطائها للمتهمة والتي قامت بتقديمها للمجني عليهم (زوجها، أنجالهما)، وإيهام أقارب زوجها بتناول المجني عليهم عصير فاسد، بمواجهة المتهمة بأقوال المتهم الثاني أيدت ذلك، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمت إحالة القضية إلي محكمة جنايات نجع حمادي، والتي أحالت الأوراق إلي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدام الزوجة وعشيقها.

المصدر: القاهرة 24