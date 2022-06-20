بعد تغريمها بـ8 ملايين دولار.. آمبر هيرد تتسوق من "مراكز التخفيضات"

ظهرت الممثلة الأمريكية، آمبر هيرد، وهي تتبضع في متجر للملابس "بأسعار مخفضة"، بعد أسابيع من إدانتها في الدعوة التي رفعها ضدها طليقها الممثل جوني ديب، وغرّمت فيها بـ8 ملايين دولار.

وفي فيديوهات حديثة نشرتها صفحة TMZ، ظهرت هيرد وهي تتسوق في أحد متاجر "تي جي ماكس" الضخمة، برفقة شقيقتها ويتني.

و"تي جي ماكس" هي سلسلة متاجر أمريكية، تبيع بأسعار أقل عموما من المتاجر الكبرى الأخرى المماثلة، ويفضلها ذوو الدخل المحدود لشراء الملابس.

وظهرت هيرد وهي تتجول في المتجر "البسيط"، وتشتري الملابس في عربة تسوق، بينما قال المتابعون إن هذا الإجراء هو تبعات قضية ديب، التي قد تدفعها للاقتصاد في إنفاقها اليومي.

وأدينت هيرد بتهمة التشهير بزوجها السابق من خلال ترويج مزاعم بأنه اعتدى عليها وعرضها للعنف الأسري.

وبالتالي يتوجب على هيرد دفع 8 ملايين دولار، إلى جانب 350 ألف دولار صنفت تحت بند "التعويضات العقابية"، وهو الحد الأقصى القانوني في ولاية فرجينيا.

يذكر أنه في حال فشلت هيرد في سداد المبلغ، سيجوز للمحكمة أن تحصل المبلغ الذي فرضته على الممثلة من الأجور التي ستتقاضاها عن أعمالها الفنية القادمة.

ومن الخيارات المتاحة لهيرد أيضا إعلان إفلاسها، وهو ما سيعفيها على الأغلب من سداد الـ8 ملايين دولار، لكنها ستظل مضطرة لدفع الـ350 ألف دولار الخاصة بـ"التعويضات العقابية".

المصدر: "نيويورك بوست"