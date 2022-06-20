فنان جزائري يعرب عن فرحته بتكريمه لأول مرة بمساره الفني في المغرب

أعرب الممثل الجزائري الفرنسي سامي ناصري، عن فرحته بتكريمه لأول مرة في مساره الفني، ضمن المهرجان الدولي للسينما والهجرة بأغادير في المغرب.

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وفي مقابلة مع صحيفة "العمق" المغربية، قال سامي ناصري إنه "زار المغرب مرات عديدة مرة مع أصدقائه ومرة مع ابنه وآخر مرة خلال تصوير فيلم يحمل عنوان "أتونام" لمخرجه المغربي البلجيكي أنور معتصم الذي صور بمناطق مختلفة بالمغرب".

وعن تكريمه بالمهرجان الدولي للسينما والهجرة بأغادير، أوضح سامي ناصري أنه "شرف كبير أن يحظى بأول تكريم في مساره الفني من المغرب"، مشيدا بالسينما المغربية.

وأشار إلى أن "المغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية وتاريخية تساهم في استقطاب مخرجين كبار لتصوير أفلام سينمائية عالمية".

المصدر: "العمق"