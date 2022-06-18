19 مليون دولار مقابل غداء مع الملياردير الأمريكي وارين بافيت

عرض مقدم عطاءات مجهول مبلغا قياسيا يصل إلى 19 مليون دولار لتناول غداء خاص مع الملياردير الأمريكي وارن بافيت البالغ 91 عاما، في مطعم بمدينة نيويورك.

وعرضت وجبة الغداء مع الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيركشير هاثاواي" في مزاد لموقع "إي باي" لصالح مؤسسة "غليد" الخيرية، ومقرها في سان فرانسيسكو، والتي تساعد المشردين والفقراء.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أنه "بإمكان الفائز في المزاد إحضار نحو 7 ضيوف إلى الغداء".

وجمع بافيت 53 مليون دولار لصالح "غليد" منذ بدء المزادات عام 2000، حيث حظيت المؤسسة الخيرية بدعم الملياردير المعطاء عندما عرفته زوجته الأولى سوزي بها بعد أن بدأت العمل التطوعي هناك، والتي توفيت عام 2004.

ومن المقرر أن يصبح حدث العام الجاري أول غداء خاص مع الملياردير منذ العرض القياسي السابق البالغ 4.5 ملايين دولار الذي طرحه رائد العملات المشفرة جاستن صن عام 2019.

من جهته، قال بافيت، إن "هذا المزاد سيكون الأخير".

المصدر: "أ ب"