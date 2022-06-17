ظهر بلباس عامل النظافة وزي التخرج... عامل أردني يثير التفاعل

أثار الشاب الأردني محمد الأسمر الذي يعمل عامل نظافة ببلدية عمّان التفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أطلّ بصور ظهر فيها بملابس التخرج والعمل في آن واحد.

الأسمر تحدث في لقاء مع الإعلامي أحمد الجمل ببرنامج ناس أونلاين عن قصته وعن اقترابه من الحصول على درجة البكالوريوس في المحاسبة من إحدى الجامعات الأردنية بتقدير جيد جدا أثناء عمله كعامل نظافة.

الصورة التي انتشرت وأحدثت جدلا كان الهدف منها هو توصيل رسالة للشباب بأن "الشغل مش عيب ولا شيء يمكن أن يعيق حلمك".

وأضاف الأسمر: "أغلب الأوقات كنت أخد الكتب معي على العمل وأنا بالشارع أخلص شغلي وأقعد أدرس في الشارع حتى لا اتعطل في دراستي. أثناء دراستي في الشارع الناس كانت تيجي تسألني أنت شوب تدرس.. كان في ناس تشجعني على ده وفي ناس كانت تقول لي روح أشتغل شي تاني لأن هذا العمل غير مناسب.. لكن أنا دائما كان عندي روح التحدي في الاستمرار في طريقي".