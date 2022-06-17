زوجة سلطان عمان تظهر بساعة بقيمة تفوق الـ500 ألف دولار

خطفت زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق، في آخر ظهور لها الأنظار بأناقتها، والتي ارتدت خلالها ساعة يد من ماركة "شوبارد" تفوق قيمتها الـ500 ألف دولار أمريكي.

خلال مراسم استقبال رئيسة جمهورية تنزانيا سامية صولوحو، ارتدت زوجة السلطان، عهد بنت عبدالله بن حمد البوسعيدية، عباءة سوداء من قماش الشيفون المطرز بالزخارف الذهبية والخضراء، في حين أسدلت شالا من الشيفون الأسود على رأسها، واعتمدت مكياجا تميز بأحمر الشفاه الأحمر والعيون الدخانية.

وبحث المتابعون عن الساعة التي ظهرت بها "السيدة الجليلة"، فتبين أنها من إصدارات "شوبارد" لعام 2019، جاءت مرصعة بالكامل بالألماس والزمرد، الذي جاء على شكل نجمة في الوسط، مؤكدين أن سعرها يصل إلى 568 ألف دولار أمريكي.

وجاءت هذه الساعة بنسختين، الأولى مصنوعة من الألماس والزمرد، والنسخة الثانية منها أطلقت عام 2022 جاءت مرصعة بأحجار الألماس الوردي والياقوت الأصفر والبرتقالي.

المصدر: وكالات