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محكمة مصرية ترفض دعوى سيدة مسيحية بعد إسلام زوجها

مجتمع

محكمة مصرية ترفض دعوى سيدة مسيحية بعد إسلام زوجها
Globallookpress
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قال المحامي المصري نجيب جبرائيل، إن المحكمة رفضت دعوى زوجة مسيحية طلبت الطلاق لإسلام زوجها، موضحا أن إسلام الزوج لا يعد سببا لتطليق الزوجة المسيحية.

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وأوضح جبرائيل أن قرار المحكمة قد خالف الأحكام المتعلقة بزواج المسيحي وخاصة ما يتعلق بحالة تغيير الدين التي تجيز تطليق الزوجة المسيحية في حالة خروج زوجها عن الدين المسيحي، طبقا لنص المادة 51 من لائحة الاقباط الارثوذوكس رقم 38 واجبة التطبيق.

وقالت المحكمة، في قرارها اليوم، إن إسلام الزوج لا يجيز للمسيحية طلب التطليق لأنه ليس سببا لذلك وأن الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق وأن إسلام الزوج لا يجيز للزوجة الكتابية طلب التطليق.

المصدر: القاهرة 24

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