محكمة مصرية ترفض دعوى سيدة مسيحية بعد إسلام زوجها
قال المحامي المصري نجيب جبرائيل، إن المحكمة رفضت دعوى زوجة مسيحية طلبت الطلاق لإسلام زوجها، موضحا أن إسلام الزوج لا يعد سببا لتطليق الزوجة المسيحية.
وأوضح جبرائيل أن قرار المحكمة قد خالف الأحكام المتعلقة بزواج المسيحي وخاصة ما يتعلق بحالة تغيير الدين التي تجيز تطليق الزوجة المسيحية في حالة خروج زوجها عن الدين المسيحي، طبقا لنص المادة 51 من لائحة الاقباط الارثوذوكس رقم 38 واجبة التطبيق.
وقالت المحكمة، في قرارها اليوم، إن إسلام الزوج لا يجيز للمسيحية طلب التطليق لأنه ليس سببا لذلك وأن الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق وأن إسلام الزوج لا يجيز للزوجة الكتابية طلب التطليق.
المصدر: القاهرة 24
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .