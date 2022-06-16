أوزبكستان.. الشرطة تتدخل ضد عريس ضرب عروسه أمام الحضور قبيل الدخلة لأنها فازت عليه

تعرضت عروس في حفل زفافها إلى اعتداء غريب ومفاجئ، حيث وجه عريسها إلى رأسها ضربة بطول ذراعه، رغم أن الجميع في تلك اللحظة كان في انشراح وحبور.

ووجه عريس ضربة قوية على رأس عروسه بعد أن تغلبت عليه في لعبة يبدو تقليدية في مثل هذه المناسبات.

وأثار مقطع صور مشهد الضربة في حفل الزفاف غضب الآلاف من مواطني أوزبكستان حيث جرت الحادثة.

وعلى الرغم من استياء العروس من هذا التصرف العنيف ومغادرتها الحفل بعد تلقيها الضربة الفجائية، إلا أن الشواهد تدل على أن الضحية ستعيش مع زوجها الجديد.

وأفيد بأن رجال الشرطة تدخلوا وأجروا محادثات وقائية مع العروسين ووالديهما، فيما رفعت السلطات دعوى ضد رب الأسرة الجديدة، بموجب مادة تدور حول أعمال شغب طفيفة.

المصدر: gazeta.uz