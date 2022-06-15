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مصر.. الفنان محمد الحلو يتعرض لوعكة صحية والمهن الموسيقية تكشف التفاصيل

مجتمع

مصر.. الفنان محمد الحلو يتعرض لوعكة صحية والمهن الموسيقية تكشف التفاصيل
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كشف المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية في مصر طارق مرتضى، تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد الحلو، بعد تعرضه خلال الساعات الماضية لأزمة صحية، بسبب انسداد شرايين الساقين.

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وقال طارق مرتضى: "إن شاء الله هيعمل العملية جراحية اليوم، وهو حاليًا بيستعد  لدخول غرفة العلميات خلال الساعات المقبلة".

وسبق، وأعلن نجل محمد الحلو، عن تعرض والده لأزمة صحية، إذ يعاني من انسداد فى شرايين الساقين بنسبة 80%.

وقال حمادة الحلو حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: أبويا وأخويا وصاحبي وكل حاجة حلوة في حياتى الفنان الكبير محمد الحلو يحتاج إلى دعاء كل محبيه ليتحاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها، حيث قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة وتركيب دعامات لإصابته بانسداد في شرايين الساقين نسبة فوق 80%؜، يارب اشفه شفاء لا يغادر سقما".

المصدر: القاهرة 24

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