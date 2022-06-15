زوج بريتني سبيرز السابق يواجه تهمة "المطاردة" بعد محاولات تخريب زفافها

وجهت محكمة أمريكية تهمة ارتكاب "جناية مطاردة"، إلى زوج بريتني سبيرز السابق جيسون ألكسندر، إثر دخوله إلى منزل سبيرز قبل ساعات من زفافها على سام أصغري.

وقامت بريتني سبيرز وزوجها الجديد سام أصغري، بتأمين أمر تقييدي ضد جيسون ألكسندر"، فيما ألقى القبض على "ألكسندر" لأمر من خارج المقاطعة عندما تم العثور عليه فى ملكية الزوجين غير مدعو قبل الزفاف، وفقا لقسم شرطة مقاطعة فينتورا.

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كما وجهت إليه تهم بارتكاب جرائم الضرب والتخريب والتعدي، وفقا لوثائق المحكمة، حيث تم العثور على سكين في حوزته، على الرغم من أنه لم يلوح بها.

وقال متحدث باسم الشرطة "حدثت مشادة مع ضباط الأمن، وأثناء المشاجرة ، تم التعدي على عنصر، وهنا يأتي دور التخريب، ودخول الدهى عليه إلى ملكية خاصة سبب له تهمة التعدي".

وأصدر أحد القضاة أمرا تقييديا، ينص على أنه يجب أن يبقى ألكسندر على بعد 100 ياردة من سبيرز لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وتم تحديد الكفالة الخاصة به بمبلغ 100000 دولار.

وكان ألكسندر وسبيرز قد تزوجا، في عام 2004 لكن الزواج انهار بعد أقل من ثلاثة أيام، ثم تزوجت من رجل أخر هو كيفن فيدرلاين بين عامي 2004 و2006.

واحتفلت سبيرز البالغة من العمر 40 عاما، بزفافها من سام أصغري البالغ من العمر 28 عاما، في حفل أقيم بمنزلها في لوس أنجلوس قالت مصادر مقربة من الطرفين إنه "ضيق"، حضره 60 مدعوا فقط من أقرب المقربين .

المصدر:theguardian