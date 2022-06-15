مواطن ينقذ ذئبا من الموت عطشا في الصحراء بالسعودية (فيديو)
AP Hassan Ammar
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن سعودي ينقذ ذئبا من الموت عطشا في الصحراء.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو يظهر قيام مواطن سعودي برش المياه على الذئب، ويظهر كيس وضع داخله الماء يشرب منه الذئب، الذي يلهث عطشا، وتظهر عليه علامات التعب الشديد.
الله يجزاك خير .. و الله يسهل لهم الظل و المويا و يرحمهم من الحر و الشمس .. https://t.co/MenJHckhYh— NADA (@NadooshAB) June 14, 2022
المصدر: RT