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مواطن ينقذ ذئبا من الموت عطشا في الصحراء بالسعودية (فيديو)

مجتمع

مواطن ينقذ ذئبا من الموت عطشا في الصحراء بالسعودية (فيديو)
AP Hassan Ammar
ذئب
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن سعودي ينقذ ذئبا من الموت عطشا في الصحراء.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو يظهر قيام مواطن سعودي برش المياه على الذئب، ويظهر كيس وضع داخله الماء يشرب منه الذئب، الذي يلهث عطشا، وتظهر عليه علامات التعب الشديد.

المصدر: RT

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