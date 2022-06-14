مصر.. الأمن يكشف تفاصيل الفيديو خطف الفتاة المثير للجدل

كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر زعم ناشروه أنه لفتاة كان يتم اختطافها لولا تدخل البعض.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية أن وحدة الرصد بوزارة الداخلية رصدت ذلك الفيديو، الذي يتضمن اختطاف فتاة أمام إحدى الكليات بمحافظة القليوبية.

وتبين أن هناك بلاغا ورد لمركز شرطة بنها، بمديرية أمن القليوبية، بمشادة كلامية بين فتاتين "الطرف الأول"، وأحد الأشخاص "الطرف الثاني"، وخلال سيرهما بمحل الواقعة، انتابت إحداهما حالة إعياء، وحين لاحظ الطرف الثاني الأمر، توجه إليهما لاستطلاع ما حدث، فحدثت مشادة بينهما، بعدما ظنا أنه يريد معاكستهما، وتوجه الطرفان لمركز الشرطة، وأبدوا رغبتهم في الصلح بالتراضي فيما بينهم.

المصدر: RT