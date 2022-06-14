مصر.. إجراءات وبلاغات قانونية ضد الإعلامية ياسمين الخطيب

تقدمت نقيب عام التمريض في مصر كوثر محمود، بشكوى لنقابة الإعلاميين ضد المذيعة ياسمين الخطيب، لاتهامها طاقم تمريض في أحد المستشفيات بسرقة مجوهراتها.

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وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: "أنا بلبس بشكل دائم كولييه بفص ماسي، وآخر مرصع بحجر نادر ومحاط بماس طبيعي، لما وصلت المستشفى كنت بين الحياة والموت، ودخلت في غيبوبة، ولما فقت تاني يوم اكتشفت إن ملائكة الرحمة قلعوني الكولييهات -وأنا بموت- وسرقوها، بس الأطرف إني أول ما فقت قالولي عايزين ناخد معاكي صور".

وقالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، إنها تقدمت بشكوى موجهة لنقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، ضد المذيعة ياسمين الخطيب، على خلفية اتهامها طاقم تمريض بسرقة كولييه ماس منها من قبل ملائكة الرحمة، أثناء وجودها بأحد المستشفيات حال تعرضها لأزمة صحية، دون أن يشمل المنشور اسم المستشفى أو الإجراءات القانونية التي قامت بها على أثر ذلك الاتهام.

وشددت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، أن النقابة لا تقبل بأي حال استمرار عضوية من أساء للمهنة، لما كان للمنشور على هذا النحو المبهم من أثر بالغ في الإساءة لأعضاء المهنة.

المصدر: القاهرة 24