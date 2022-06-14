بريتني سبيرز توقع مع زوجها اتفاقية مسبقة لحماية ثروتها

وقعت النجمة العالمية بريتنى سبيرز، مع زوجها سام أصغري عقدا مسبقا لحماية ثروتها في حال الانفصال عن بعضهما.

وذكر موقع TMZ أن نجمة البوب البالغة من العمر 40 عاما ومدرب اللياقة البدنية البالغ من العمر 28 عاما يتمتعان بحماية ثروتهما بموجب الاتفاقية، حيث تضمنت عدم مس أصغرى أي شيء من ثروة سبيرز التى تبلغ تقريبا 60 مليون دولار.

وكان قد تزوج النجمان في حفل زفاف "ضيق" تضمن 60 شخصا من المقربين، وأقيم بمنزلها في لوس أنجلوس، وتغيب والدها ووالدتها وابناها من زواجها السابق عن حضور حفل الزفاف.

ونشرت سبيرز صورا من حفل الزفاف على "إانستغرام"، وعلقت على فيديو رومانسي يجمعها بزوجها "الحكايات الخيالية حقيقية".

وادعى أحد المطلعين في وقت سابق لصحيفة نيويوركر أن سبيرز كانت تمتلك فيمتا مضى ثروة بملايين الدولارات في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ولكن تم تقليصها إلى "بضعة ملايين من الدولارات" فقط عندما تم بدأت وصاية والديها عليها في عام 2008.

المصدر: ديلي ميل