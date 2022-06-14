اندلاع أزمة في البرلمان المصري بسبب زيارة رونالدينيو

تقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي في مصر إيهاب منصور، بطلب إحاطة موجه لوزير قطاع الأعمال العام، بخصوص زيارة لاعب الكرة البرازيلي رونالدينيو إلى مصر.

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جاء الطلب والتحركات في البرلمان، بعد زيارة رونالدينيو لنادي إيسترن كومباني بالعمرانية "الشرقية للدخان"، والأنباء المتداولة حول تقاضيه 4.5 مليون جنيه خلال يومين بخلاف تكاليف الحفل.

وأضاف منصور في طلبه المعروض على رئيس مجلس النواب: "أنه في ظل الظروف التي تمر بها مصر وضغط المصاريف، نتساءل عن الفوائد التي تعود على الشركة من هذه الزيارة والتكاليف الإجمالية، ومن تحمل تلك التكاليف في ظل اتجاه الشركة للاستغناء عن المئات من العمال".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه قد تم عقد مؤتمر صحفي واحتفالية بحضور اللاعب وعدد من الشخصيات العامة، ووجود بانرات دعاية، مباشرة للشركة الشرقية للدخان، في أثناء المؤتمر الصحفي وفي خلفية اللاعب مما يعد خرقًا وانتهاكًا صريحًا للقانون المصري والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، حيث إنه طبقًا للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ ولعدد من القوانين المصرية مثل قانون رقم85 لسنة 2002، مادة "6" مكرر الذي ينص على: حظر الإعلان أو الترويج عن شراء أو استخدام منتجات التبغ بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أي من الوسائل المسموعة، أو المقروءة أو المرئية، أو بأي وسيلة أخرى كما يعاقب القانون بالغرامة، أو الحبس أو غلق المصنع المخالف في حال تكرار المخالفة.

المصدر: القاهرة 24