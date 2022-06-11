استطلاع.. تراجع شعبية جوني ديب بعد فوزه بقضية التشهير

كشف استطلاع جديد نشرته صحيفة The independent عن تراجع شعبية النجم جوني ديب بين البالغين في الولايات المتحدة، بعد فوزه بالمعركة القانونية على زوجته السابقة في قضية التشهير.

وظهرت الشعبية الساحقة لنجم Pirates of the Caribbean على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وبعد المحاكمة ورسمت صورة لتفضيل ديب المتزايد، ولكن تروي البيانات قصة مختلفة قليلا، حيث تُظهر البيانات انخفاضا في الإقبال على متابعة أخبار جوني ديب بين البالغين في الولايات المتحدة، وخاصة من الشباب والرجال.

ورفع ديب دعوى قضائية ضد طليقته أمبر هيرد لدفع تعويض يبلغ 50 مليون دولار بزعم أنها أساءت إليه في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست عام 2018.

وبعد ستة أسابيع من جلسات الاستماع إلى الشهود وثلاثة أيام من المداولات، انحازت هيئة المحلفين لصالح جوني ديب في دعوى تشهير ضد هيرد، ومنحته تعويضا بقيمة 15 مليون دولار كتعويض.

المصدر:independent