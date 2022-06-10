الراقصة لودريانا تعلق على انتشار خبر وفاتها

أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر خلال الساعات الماضية، بعد انتشاء أنباء تفيد بوفاة الراقصة البرازيلية لودريانا في مصر.

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وعبرت الراقصة البرازيلية لورديانا، عن استيائها بسبب تداول انباء تفيد بوفاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كتبت لورديانا عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي على “إنستجرام” صورة من نبأ مقتلها المتداول على السوشيال ميديا، وعلقت: "توقفوا يا ناس لو سمحتوا عن ذلك الأمر.. كل شهر بتنتشر الشائعات دي، .. الفنان والشخصية العامة إنسان".

المصدر: صدى البلد