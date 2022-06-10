السلطات المصرية تصدر تحذيرا للمواطنين بشأن "موجة" السبت

حذرت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر منار غانم، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان يوم عد السبت.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد، أن الهيئة طلبت من المواطنين تجنب، الشمس خلال فترة الظهيرة ما بين 12 ظهرا إلى 3 عصرًا، مناشدة المواطنين ارتداء واقٍ للرأس أثناء التواجد في الشارع؛ تجنبًا للإصابة بضربة شمس أو الإجهاد الحراري.

وأكدت غانم، أن درجات الحرارة تستمر في ارتفاعاتها علي كافة أنحاء الجمهورية، حتي يوم السبت المقبل 11 يونيو، ليسود طقس شديد الحرارة علي معظم الانحاء، حار علي السواحل الشمالية نهارا، معتدل ليلا، وتزداد فترات سطوع الشمس لتزيد من الاحساس بحرارة الطقس، وتكون ذروة الموجة شديدة الحرارة يوم السبت ثم تنخفض درجة الحرارة نسبيًا.

وأضافت أن البلاد شهدت أمس ارتفاعًا في درجات الحرارة عن الأيام الماضية بمعدل يتراوح ما بين درجتين إلى ثلاثة، موضحة أن العظمى على القاهرة الكبرى بلغت 36 درجة، ومن المقرر أن تصل إلى 38 اليوم وغدا.

ولفتت غانم، إلى أن مدة موجة ارتفاع الحرارة 4 أيام، محذرة من أن ذروة الارتفاع تكون يوم السبت، إذ تصل العظمى الى 39 درجة بسبب التأثر بكتل هوائية جنوبية شرقية تعمل على ارتفاع الحرارة.