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مصر.. إحياء قطار الملك فاروق (صور)

مجتمع

مصر.. إحياء قطار الملك فاروق (صور)
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انتهى قطاع الصيانة التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، من عملية تطوير وإعادة ترميم قطار الملك فاروق بعد مرور أكثر من 70 عاما على دخوله الخدمة.

مصر.. إحياء قطار الملك فاروق (صور)
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ووصل القطار الملكي الذي تمت صناعته بواسطة شركة فيات الإيطالية ودخل الخدمة عام 1949، إلى محطة طنطا في الساعات الأولى من صباح اليوم، خلال عملية نقله إلى محطة الإسكندرية، لوضعه في أحد المتاحف بمحافظة الإسكندرية.

مصر.. إحياء قطار الملك فاروق (صور)

وشملت أعمال التطوير، إعادة القطار إلى شكله الأصلي الذي كان عليه خلال عملية التوريد والذي تم تصنيعه خصيصًا للملك فاروق وسمي -الديزل الملكي-، وهو أول قطار ديزل سريع في الشرق الأوسط، عبارة عن عربيتين الأولى كانت مقسمة إلى جزأين الجزء الأول مخصص للحرس الملكي، والثاني للمرافقين من الديوان الملكي، بالإضافة لغرفة القيادة التي توجد فيها دورة مياه خاصة بسائق القطار.

مصر.. إحياء قطار الملك فاروق (صور)

المصدر: القاهرة 24

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