فنان مصري يعتذر عن إسهامه في شهرة سعد لمجرد

اعتذر الفنان المصري خالد سرحان، وتبرأ من علاقته بالمغني سعد لمجرد في منشور جديد له على موقع فيسبوك، على خلفية التقاطه صورا معه من قبل.

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وقال خالد سرحان عبر فيسبوك:" تنويه سريع.. في أغنية أنا أتريقت عليها في فيديو عندي على الصفحة إمبارح.. الأغنية دي كانت تريند على تيك توك وأنا بكل أمانة مش مميز غير صوت إليسا في الأغنية ومعرفش مين اللي بيغني معاها.. فصديق ليا كلمني وبالصدفة بيقولي شفت الفيديو بتاعك على أغنية سعد لمجرد قفلت معاه ومسحت البوست في ساعتها".

وتابع:" أنا الشخص ده ماكنتش أعرفه أصلا غير لما مره من كام سنة اتصور معايا في فرنسا وبعدها اصدقائي قالولي ان ده مغني واسمه سعد لمجرد، عشان كدا حابب اعتذر لمتابعيني وجمهوري اني ساهمت في ابراز شخص متهم بالاغتصاب في أكتر من دولة وبـ بنات كتير.. انا مش بهاجم ولا حتى بتهم بس عالاقل مش هتسامح مع شخص متهم بإتهامات لا تغفر زي دي ولسا لم تثبت براءته لحد دلوقتي..بعتذرلكم تاني".

المصدر: الشروق