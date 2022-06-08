إعدام مدان بقتل طفلة عام 1984 في ولاية أريزونا الأمريكية

نفذت سلطات ولاية أريزونا الأمريكية حكما بإعدام رجل أدين بقتل طفلة عمرها 8 سنوات عام 1984، في ثانية عمليات الإعدام في الولاية منذ استئناف العقوبة بعد توقف لنحو 8 سنوات.

وقال المدعي العام في أريزونا، مارك برنوفيتش، في بيان إن فرانك أتوود (66 عاما) توفي بحقنة قاتلة في سجن الولاية في فلورنسا لإدانته بقتل فيكي هوسكينسون التي عثر على جثتها في الصحراء.

وكانت الطفلة اختفت بعد أن غادرت منزلها في توكسون لإرسال بطاقة عيد ميلاد في صندوق بريد قريب.

وكانت الولاية شهدت الشهر الماضي حادثة إعدام كلارنس ديكسون التي أنهت وقف أريزونا لعمليات الإعدام التي ألقي باللوم فيها على صعوبة الحصول على عقاقير الحقن القاتلة والانتقادات بفشل عملية إعدام في عام 2014.

المصدر: "أسوشيتد برس"