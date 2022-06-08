محامي جوني ديب: أمبر هيرد لم تتحمل مسؤولية أفعالها

قال بنجامين تشو محامي الممثل الأمريكي جوني ديب، إن الأخير فاز في الدعوى القضائية على زوجته السابقة آمبر هيرد لأنه كان صريحا بشأن مشاكله، بينما هيرد لم تتحمل مسؤولية أفعالها.

وأشار المحامي إلى أن "ديب كان صريحا جدا بشأن مشكلاته المتعلقة بالكحول والمخدرات، وكان صريحا بشأن بعض النصوص المؤسفة التي كتبها، وأعتقد أن ذلك أظهر تناقضا حادا مع هيرد، التي لم تبد، أو ربما أدركت هيئة المحلفين أنها لم تتحمل المسؤولية".

وأضاف: "لقد أزيح ثقل العالم عن كتفيه واستعاد حياته".

وكانت هيئة المحلفين وجدت أن كلا من آمبر هيرد وديب مسؤولان عن التشهير في دعاوى قضائية ضد بعضهما البعض، ومنحت ديب 10 ملايين دولار كتعويضات و5 ملايين دولار كتعويضات عقابية. ومنحت الهيئة آمبر هيرد مليوني دولار كتعويض عن الأضرار وعدم دفع تعويضات عقابية.

المصدر: The Hill