مصر.. الفنان محمد صبحي يهاجم المشاهير بسبب "الفضائح" و"الترند"

تحدث الفنان المصري محمد صبحي عن تعمد العديد من الفنانين إثارة الجدل حولهم من خلال الفضائح، بهدف زيادة عدد متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال صبحي خلال لقاء على الحساب الخاص بالصحفي تامر عبده أمين على تويتر قائلًا: "المشاهير يخلقون لأنفسهم فضائح من أجل الوصول للتريند وزيادة عدد المتابعين، ونجد الشخص المعروف يحاول تنشيط وجوده في الذاكرة حتى لو صنع الفضيحة لنفسه، وحتى إذا لم يصنع الفنان الفضيحة نقوم نحن بتضخيمها، ما يؤدي يؤدي لهدم قاماتنا بشكل غير واعي".

وتابع: "في رأيي ملخص الفنان هو رسالته وما يقدمه للجمهور، أما زواجه أو طلاقه ومشاكله مع أولاده، هذا لا يعد مجال للمناقشة والحوار، والفنان إذا أصبح مؤثرًا بأعماله فلا حاجة لي بمعرفة حياته الشخصية، وفي زماننا كان الجمهور يعرف القليل عن الفنان، فقط هل حياته مثل فنه أم مختلفة عنه".