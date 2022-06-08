مصر.. لحظة الحكم بإعدام سيدة ارتكبت جريمة مروعة (فيديو)

قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق الأم المتهمة بقتل طفلها بمساعدة آخر لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، وتحديد جلسة 3 يوليو للنطق بالحكم.

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وأكدت نيابة مركز المحلة، أن والدة الطفل "مازن" صاحب الـ3 سنوات، والذي قتل على يديها وعشقيها، كانت ترغب في التخلص من الطفل قائلة: "ارموه مش عوزاه ده ابن حرام"، وأنها قررت التخلص من الطفل مع عشقيها من أجل الاستمتاع بحياتهما الشهوانية، وأنهما قاما بالتعدي عليه بالضرب المبرح وإطفاء السجائر في جسده، وإجباره على شرب السجائر.

المصدر: اليوم السابع