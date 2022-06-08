النبيذ يزيد الشقاق بين براد بيت وطليقته أنجلينا جولي

قدم النجم براد بيت وثائق جديدة للمحكمة في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا وادعى أن زوجته السابقة أنجلينا جولي "سعت عن قصد لإلحاق الأذى به من خلال بيع حصتها في مصنع النبيذ".

وكان قد رفع الممثل براد بيت دعوى قضائية على زوجته السابقة النجمة أنجلينا جولي بعد انفصالهما، بدعوى أنها باعت بشكل غير قانوني حصتها في مصنع النبيذ Chateau Miraval الواقع في جنوب شرق فرنسا، وكانا قد اشترياه معا في عام 2008.

وتمت تبرئة جولي لبيع حصتها في عام 2021 مقابل 164 مليون دولار (131.2 مليون جنيه إسترليني) قبل الانتهاء من التسوية المالية الأوسع بين الطرفين، وبدأ بيت الإجراءات القانونية لمحاولة الاحتفاظ بحصة الأغلبية في الشركة التي تمتلك العقار.

وفي التطورات الجديدة للقضية يقول بيت إن الطرفين كانا قد اتفقا على عدم بيع أسهمهما مطلقا دون إذن الطرف الآخر، كما طلب إجراء محاكمة بواسطة هيئة محلفين في الأوراق التي حصل عليها.

وجاء في الوثائق القانونية الجديدة التي تم تقديمها:" تابعت جولي عملية البيع المزعومة في السر، ثم نفذتها، متعمدة إخفاءها عن بيت، وانتهاك حقوق بيت التعاقدية عن عمد".

وكانت قد باعت جولي حصتها إلى شركة Tenute del Mondo، وهي شركة لصناعة النبيذ يملكها ويسيطر عليها بشكل غير مباشر الملياردير الروسي يوري شيفلر.

وأثارت هذه القضية الجدل حيث اعتبر بعض النقاد أن لجوء بيت إلى المحكمة يعقد الأمور بين الطرفين.

المصدر: theguardian