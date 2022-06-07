شاهد.. نشر تسجيلات ومقاطع فيديو حول علاقة محمد الشقنقيري ورحيل ذكري

نشر موقع "مصر تايمز" المصري تسجيلات ومقاطع فيديو للفنان المصري محمد الشقنقيري وعارضة الأزياء رحيل ذكري، بعدما أثارت الأخيرة الجدل حول انفصالها عنه بشكل نهائي.

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وأجرى الموقع أول حوار مع عارضة الأزياء، والتي قالت إنها لم تملك وثيقة زواجها من الفنان محمد الشقنقيري، مشيرة إلى أنها تعتبر ما بينهما قصة كبيرة، ولم تتوقع في يوم من الأيام أن ينفصل عنها، مضيفه أن إثبات الزواج لا يهمها في أي شىء في الوقت الحالي، لأن المولى عليم بكل ما حدث، والنهايات تظهر أخلاق كل شخص.

وعن نفى الفنان محمد الشقنقيري لزواجة من عارضة الأزياء أكدت إنه من الضروري أن ينفي الزواج من الأساس خوفا على بيته وأولاده، ولكنه لم يقدر كل هذا وتخلى عني ولم يقدر موقفي.

وأضافت قائلة: "أنا أعتبر محمد الشقنقيري أكثر من العشق لروحي، وأنه لم يتكرر مرة أخرى في حياتي، فهو الذي يأتي مرة واحدة في العمر".

وأكدت أنه كان معه كل وثائق الزواج، وهو كان زواجا شرعيا ولكن لم يتم توثيق القسيمة، وتركت معه كل شىء كي يطمئن قلبه لها، ويتأكد إنها لن تتسبب في أي مشكلة له، وعن حقيقة إنجابه منها أكدت عارضة الأزياء أن الإنجاب لم يحدث، ولكنه كان يتمنى أن يكون له طفلة مني لكن لم يحدث حمل طوال هذه المدة.

وعن عدم تسجيل عقد الزواج، قالت إن لديها طفلين من زوجها الأول، وقرر الثنائي عدم توثيق عقد الزواج كي لا يحصل زوجها على حضانتهما، مؤكدة أنها لا تريد من زوجها محمد الشقنقيري أي شىء ولا حقوق، وأنها كانت تسرق السعادة معه التي لم تجدها مع غيره.

المصدر: مصر تايمز