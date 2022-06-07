مصر.. مسؤول يكشف أسباب ارتفاع حالات الطلاق بشكل كبير في البلاد

قال المنسق التنفيذي لمشروع مودة بوزارة التضامن في مصر ممدوح المصري، إنه وفقا للإحصائيات الرسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن هناك ارتفاعا مطردا في حالات الطلاق.

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وأضاف المصري في حوار على قناة "dmc"، أنه وفقا للإحصائيات وصلت حالات الطلاق عام 2019 إلى 198000 حالة طلاق، لافتا إلى خطورة هذه الإحصائية تكمن في أن 38% منهم تحدث خلال الثلاث سنوات الأولى للزواج، و15% من حالات الطلاق تحدث خلال العام الأول، مشيرًا إلى زيادة نسبة الطلاق في عام 2020 إلى 213000 حالة طلاق، وهو ما يعني 616 حالة طلاق يوميًا، 26 حالة طلاق كل ساعة.

وأشار المصري إلى أن البرنامج رصد أهم 5 أسباب الطلاق في مصر منها تدخل الأهل في مشكلات الحياة الزوجية بين الزوجين، والاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي، وإفشاء الأسرار المنزلية مع الأصدقاء وزملاء العمل، والخيانات الزوجية بصورها المختلفة، وأخيرا عدم الاتفاق بين الزوجين وعدم قدرتهم على تحمل المسؤولية.

المصدر: الوطن