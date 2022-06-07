مصر.. ياسمين عبد العزيز تتحرك ضد شقيقها قانونيا لأول مرة والأخير يسخر (صورة)

أصدرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، بيانا صحفيا من مكتب محاميها أشرف عبد العزيز، بعدما أثار الفنان الشاب وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة، جدلا واسعا بتصريحاته.

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وقال بيان ياسمين عبد العزيز: "يحذر مكتب أشرف عبد العزيز محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز أن شقيق الفنانة ينشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص الفنانة ياسمين عبد العزيز".

وأضاف البيان: "لذلك فإننا نحذر بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات أو طرح أي مواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والزج باسم الفنانة ياسمين عبد العزيز، وأنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك".

وفي رد على تحركها قانونيا، سخر شقيقها من البيان الصادر عن محامي شقيقته، حيث قام بإعادة نشر صورة البيان الصادر، عبر خاصية القصص القصيرة على "فيسبوك" وكتب قائلا: "ضربني واشتكى".

يأتي ذلك بعدما رد وائل عبد العزيز على تصريحات شقيقته ياسمين عبد العزيز، على صفحته في فيسبوك قائلا: "انا مش هرد عليكي والله وقلة الأدب دي .. انتي متعرفيش أنا شيلت عنك ايه وحاميتك ازاي وحاولت اطلع بيكي وبمشاكلك بأقل خساير لكن انتي مبتتعلميش .. ربنا بيدي الانسان دروس ودرس مرضك متعلمتيش منه حاجه .. ربنا يهديكي ولو عالبيع إنتي بايعة من 20 سنة وإحنا اللي بنشتريكي".

وردت ياسمين عبد العزيز، علي تصريح أخيها وائل عبد العزيز الأخير عن نبأ انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، وكتبت عبر خاصية الاستوري بموقع إنستغرام: "اتوكس انت ياللي بعت أختك واخدت عربية مرسيدس".

وكان الفنان وائل عبدالعزيز بعث رسالة لشقيقته على صفحته في فيسبوك، قال فيها: "يا بنتي أنتي ليكي بعد ربنا احنا، وتعبك تعبنا وفرحك فرحنا واحنا معاكي ووراكي ليوم الدين، معلش استحملي وكله هيعدي بأمر الله"، قبل أن ترد الفنانة برسالة قاسية على شقيقها.

المصدر: القاهرة 24