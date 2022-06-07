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الكشف عن حقيقة وفاة خطيب جمعة سقط أثناء حديثه عن سكرات الموت وهو ينطق الشهادتين (فيديو)

مجتمع

الكشف عن حقيقة وفاة خطيب جمعة سقط أثناء حديثه عن سكرات الموت وهو ينطق الشهادتين (فيديو)
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط خطيب جمعة وهو يتحدث عن سكرات الموت، فيما تناقل العديد من رواد مواقع التواصل والصفحات خبر وفاته، فما حقيقة هذا الخبر؟

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أفادت وسائل إعلام مغربية، بينها صحيفة "اشتوكة برس" وموقع "المغرب اليوم"، نقلا عن مصادر، بأن الخطيب الذي سقط فوق المنبر وهو يردد الشهادة أثناء صلاة الجمعة، ما زال على قيد الحياة، حيث أن الخطيب كان يتحدث عن الموت أثناء خطبة الجمعة الماضية بأحد مساجد وجدة، محدثا المصلين عن حدود الإنسان الأربعة، ومن بين هذه الحدود هو حد الموت، الذي يفاجئ كل شخص دون سابق إنذار أو تفضيل، واصفا سكراته.

وأثتاء كلمته، سقط الخطيب فوق المنبر مطلقا الشهادتين عدة مرات، قبل أن يغمى بحسب ما بينه مقطع الفيديو المتداول.

المصدر: RT + "اشتوكة برس" + "المغرب اليوم"

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