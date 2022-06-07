الكشف عن حقيقة وفاة خطيب جمعة سقط أثناء حديثه عن سكرات الموت وهو ينطق الشهادتين (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط خطيب جمعة وهو يتحدث عن سكرات الموت، فيما تناقل العديد من رواد مواقع التواصل والصفحات خبر وفاته، فما حقيقة هذا الخبر؟

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أفادت وسائل إعلام مغربية، بينها صحيفة "اشتوكة برس" وموقع "المغرب اليوم"، نقلا عن مصادر، بأن الخطيب الذي سقط فوق المنبر وهو يردد الشهادة أثناء صلاة الجمعة، ما زال على قيد الحياة، حيث أن الخطيب كان يتحدث عن الموت أثناء خطبة الجمعة الماضية بأحد مساجد وجدة، محدثا المصلين عن حدود الإنسان الأربعة، ومن بين هذه الحدود هو حد الموت، الذي يفاجئ كل شخص دون سابق إنذار أو تفضيل، واصفا سكراته.

وأثتاء كلمته، سقط الخطيب فوق المنبر مطلقا الشهادتين عدة مرات، قبل أن يغمى بحسب ما بينه مقطع الفيديو المتداول.

خلافا لما تم الترويج له بخصوص وفاة خطيب الجمعة بالنيابة بمسجد عمر بن الخطاب بمدينة وجدة في المغرب أثناء القائه خطبة الجمعة، وكان موضوع الخطبة سكرات الموت الا أن الخطيب فعلا أغمي عليه وتم نقله إلى إحدى مصحات المدينة وحسب مصادر فإن الخطيب استعاد عافيته وحالته الصحية بدأت تتحسسن pic.twitter.com/Udx3CtIXej — Randa Ahmed (@Rimas_Rosa) June 6, 2022

خطيب جمعة في المغرب يذكر الناس بالموت والاستعداد له ثم يتوفاه الله وهو يخطب وينطق بالشهادة رحمه الله وغفر له pic.twitter.com/a0UFJM87xB — إبراهيم محمد (@EbMohaimeed) June 6, 2022

خطيب جمعة في المغرب يأتية ملك الموت وهو يخطب على المنبر وكانت خطبة الجمعة عن سكرات الموت اليس فينا من يعتبر pic.twitter.com/Rnsqy9bn6U — صابر (@fyr11002) June 6, 2022

المصدر: RT + "اشتوكة برس" + "المغرب اليوم"