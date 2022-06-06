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مصر.. تفاصيل إثارة عارضة أزياء للجدل بعد إعلان انفصالها عن فنان مشهور.. والأخير يتقدم ببلاغ (صور)

مجتمع

مصر.. تفاصيل إثارة عارضة أزياء للجدل بعد إعلان انفصالها عن فنان مشهور.. والأخير يتقدم ببلاغ (صور)
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أثارت تصريحات عارضة الأزياء رحيل ذكرى، حالة واسعة من الجدل بعد ظهورها وإعلانها الانفصال عن الفنان المصري محمد الشقنقيري، الذي أكد أنها لم تكن زوجته.

مصر.. تفاصيل إثارة عارضة أزياء للجدل بعد إعلان انفصالها عن فنان مشهور.. والأخير يتقدم ببلاغ (صور)
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مصر.. مصدر مقرب من الفنان محمد الشقنقيري ينفي انفصاله عن عارضة الأزياء رحيل ذكرى
مصر.. مصدر مقرب من الفنان محمد الشقنقيري ينفي انفصاله عن عارضة الأزياء رحيل ذكرى

وأعلنت رحيل ذكري انفصالها عن محمد الشقنقيري، وذلك عبر حسابها على موقع انستغرام، إذ نشرت مقطع فيديو يضم العديد من الصور التي تجمعهما، وعلقت قائلة: "أعلن انفصالي نهائيا ورسميا عن محمد الشقنقيري وختامها مسك مع شوية تحابيش كدا، وسيبوني في حالي بقي كله ضرب ضرب مافيش شتيمة".

وأكد الفنان محمد الشقنقيري أنه لا يعلم أي شئ عن عارضة الأزياء رحيل ذكري، موضحا أن هذه الصور مفبركة وأنه تقدم ببلاغ لنقابة المهن التمثيلية والدكتور أشرف زكي ضد عارضة الأزياء.

مصر.. تفاصيل إثارة عارضة أزياء للجدل بعد إعلان انفصالها عن فنان مشهور.. والأخير يتقدم ببلاغ (صور)

كما تقدم الفنان المصري ببلاغ للنائب العام ضد عارضة الأزياء بسبب انتحالها شخصية زوجته والتشهير به.

وتحدثت عارضة الأزياء رحيل ذكري، في بث مباشر عبر حسابها على "إنستغرام"، عن زواجها من الفنان محمد الشقنقيري قبل أكثر من عام، لكنه ينكر الزواج.

وقالت رحيل ذكري: "تزوجت محمد الشقنقيري لمدة سنة وشهرين وسكنت معه في شقة بالمعادي، ولم يف بوعوده لي تماما، كما أنه لم يكن يصرف علي طول تلك المدة سوى ثلاثة أو أربعة آلاف جنيه".

مصر.. تفاصيل إثارة عارضة أزياء للجدل بعد إعلان انفصالها عن فنان مشهور.. والأخير يتقدم ببلاغ (صور)

وأضافت: "أنا أعلنت انفصالنا لأنه بينكر زواجنا من الأساس، وأنا مكنتش واحدة مشيت معاه يومين وخلاص، بتكلم دلوقتي مش عشان أشهر بيه ولكن عشان عندي أولاد ومحبش يسمعوا الكلام ده عن أمهم".

وواصلت: "ولما اتواجهت أنا وزوجته الأولى قولتلها معرفش حاجة عن الموضوع ده وهو صديق للعائلة عادي، وأنكرت الموضوع وقولت إنه كان هناك على السوشيال ميديا وفيه ناس بتحاول تبتزه".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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