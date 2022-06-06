ياسمين عبد العزيز تستمر بتصدر "التريند" وتتهم شقيقها ببيعها والأخير يرد

تستمر الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز بتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن عودتها إلى مصر وإنهاء رحلة علاج جديدة في سويسرا.

وردت الفنانة ياسمين عبد العزيز على شقيقها وائل عبد العزيز الذي نشر صورة تجمعه بها عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" كنوع من الدعم المعنوي لشقيقته، وعلق عليها "يا بنتي إنتي ليكي إحنا بعد ربنا وتعبك تعبنا وفرحك فرحنا واحنا معاكي ووراكي ليوم الدين.. معلش استحملي وكله هيعدي بأمر الله".

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وجاء في ردها بطريقة قاسية عبر خاصية "القصص القصيرة" على "انستغرام"حيث علقت "اتوكس انت ياللي بعت أختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس".

ليرد الفنان وائل عبد العزيز، على شقيقته ببوست عبر حسابه على فيس بوك، قائلاً: "أنا مش هرد عليكي والله وقلة الأدب دى.. انتي ماتعرفيش أنا شيلت عنك إيه وحاميتك إزاى، وحاولت اطلع بيكي وبمشاكلك بأقل خساير لكن انتي مابتتعلميش.. ربنا بيدى الإنسان دروس ودرس مرضك ماتعلمتيش منه حاجة.. ربنا يهديكى ولو على البيع انتى بايعة من 20 سنة وإحنا اللى بنشتريكى".

وكانت قد فاجأت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز جمهورها في الساعات الأخيرة الماضية بإلغاء متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي من حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام".

وظن البعض أنها انفصلت عن زوجها الفنان أحمد العوضي بعد أن كتبت بعض الكلمات، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستغرام"، :"ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله".

المصدر: Social media