مصر.. العروس المثيرة للجدل ترد لأول مرة بعد فيديو أثار ضجة واسعة

ردت أمنية طارق، عروس كفر الدوار المثيرة للجدل، على مقطع الفيديو الذي أثار ضجة واسعة في مصر، حين قررت أن تلقي نصائح لزوجها أمام الحضور من أهلها وأصدقائها خلال عقد القران.

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وقالت العروس: "رواد السوشيال ميديا كسروا فرحتي وبهدلوا جوزي، زوجي متبهدل بسبب التعليقات السلبية، واحنا منستهلش ده، مش هلاقي أرجل منه، أنا وحيدة أهلي، وكنت مرتبكة جدًا عشان أول مرة أتحط في الموقف ده ومكنتش مجهزة كلام أقوله".

وأضافت: "مكنش حد غريب حاضر، وزوجي لا يرى عيبا فيما قلت خلال عقد القران، وأصدقائي نشروا الفيديو فرحًا بي، مؤكدة: لم أنفصل عن زوجي بسبب تلك الواقعة كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن حالتي النفسية سيئة للغاية، موجهة رسالة لزوجها: إنت أحسن حد عندي ومبسوطة بوجودك في حياتي، وهتكون خير سند وزوج وصاحب، وأنا مندمتش على اختيارك".

وخلال الساعات الماضية، أثار مقطع فيديو نشر عبر موقع فيسبوك، لعروس من كفر الدوار، قررت أن توجه عددا من النصائح أو اشتراطات على زوجها، أمام الحضور في عقد القران، فيما وجهت للفتاة انتقادات عدة بشأن حديثها، تتعلق باللهجة وحركة الجسد والعلانية.

المصدر: القاهرة 24