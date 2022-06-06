مصر.. الفنانة ياسمين عبد العزيز تحذف زوجها الفنان أحمد العوضي بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة

فاجأت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز جمهورها في الساعات الأخيرة الماضية بإلغاء متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي من حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام".

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وظن البعض أنها انفصلت عن زوجها الفنان أحمد العوضي بعد أن كتبت بعض الكلمات، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستغرام"، :"ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله".

ولكن ظل الفنان أحمد العوضي محتفظا بصداقة زوجته ياسمين عبد العزيز على حسابه بموقع "إنستغرام"، ولم يؤكد الثنائي انفصالهما وظلا محتفظين بصورهما حتى الآن.

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز تعرضت لوعكة صحية مفاجأة، لم تكشف سببها، السبت الماضي.

ونشرت ياسمين صورة، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام".

وظهرت ياسمين في الصورة على سرير بأحد المستشفيات، وكتبت: "أهم حاجة في الدنيا الصحة، نعمة كبيرة".

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "اللي مالوش كبير" وعرض في رمضان 2021، بطولة خالد الصاوي، أحمد العوضي ودينا فؤاد، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

المصدر: مصراوي