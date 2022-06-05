إغلاق حملة تبرعات لمساعدة أمبر هيرد في دفع 10 ملايين دولار لجوني ديب

أزالت مؤسسة GoFundMe حملة جمع تبرعات وهمية بقيمة مليون دولار، تدعي أنها تساعد الممثلة أمبر هيرد في دفع تعويضات لجوني ديب.

وتم إنشاء حملة لجمع التبرعات بعنوان "Justice for Amber Heard" على GoFundMe بهدف جمع مليون دولار، حيث زعمت الصفحة التي تم إنشاؤها على GoFundMe أن الغرض منها "مساعدة" أمبر هيرد التي سيكون لديها وصول مباشر إلى الأموال.

وظهر في وصف الصفحة: "أعتقد أن آمبر ووسائل التواصل الاجتماعي قاموا بحماية المعتدي، الحكم يفوق صافي ثروتها وهو لأمر محزن أن جوني تمكن من الإفلات من الإساءة، كما أن الحكم يعزز هذه الإساءة، إذا كان بإمكانك مساعدتها، يرجى فعل ذلك وسيكون لدى أمبر وصول مباشر إلى المال".

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كما أخبر متحدث باسم موقع جمع التبرعات TMZ أنهم كانوا قادرين على وضع علامة Flag على الصفحة واغلاق الحملة وتخطط المنصة لمواصلة البحث عن الصفحات المزيفة والتصرف وفقا لذلك.

وأخبر ممثل GoFundMe موقع Insider أنه "سيزيل أي جامعي تبرعات ما لم يكن هناك اتصال مباشر وتم تفويض جامع التبرعات من قبل متلقي الأموال".

وأضاف البيان: "أن GoFundMe أولوية قصوى هي الحفاظ على مجتمعنا آمنا وحماية كرم المانحين".

المصدر:thenews